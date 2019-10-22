Росстат: 49% российских семей работают на еду и одежду

В 2019 году доля семей, где хватает доходов только на еду и одежду, выросла до 49,4%. Такие данные приводит Росстат.

Этим семьям не хватает средств на товары длительного использования – компьютер, холодильник, мебель и другое. По сравнению с предыдущим годом количество таких домохозяйств выросло на 0,6%.

Как пишет РБК, в основном долговременные товары не могут позволить многодетные и неполные семьи, а также домохозяйства, состоящие из неработающих пенсионеров. В Росстате объяснили, что доля семей с доходами на еду и одежду увеличилась за счет сокращени малообеспеченных домохозяйств.

Выросло количество домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду, товары длительного потребления, но недостает денег на покупку авто, квартиры или дачи. Таких семей насчитывается 32,6%.

Ранее Росстат сообщил о росте числа россиян, живущих за чертой бедности.

