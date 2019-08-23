У врача нашли цезий-137 после работы с пострадавшими в Нёноксе

Власти Архангельской области отчитались об итогах проверки 110 врачей, пилотов и водителей, работавших с пострадавшими при взрыве в Северодвинске. Только у одного человека в организме обнаружен цезий-137.

В исследовании принимали участие 20 медиков. Радиоцезий в подпороговых количествах найден в мышечной ткани одного врача.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства уверены, что радиоактивный нуклид попал в организм с продуктами, поскольку цезий накапливается в грибах, рыбе, водорослях.

У других обследованных превышений допустимого уровня радиоактивности не выявлено, говорится на сайте правительства Архангельской области.

Ранее сообщалось, что почти 90 человек контактировали с зараженными радиацией пострадавшими при взрыве у Нёноксы. Врачей об этом не предупреждали.