В больнице с доставленными пострадавшими после взрыва в Северодвинске контактировали около 90 человек. Врачам о заражении их радиацией ничего не сказали для сохранения гостайны.

Пациентов с большой дозой радиации вертолетом санитарной авиации привезли в больницу. Медикам для работы с ними пришлось самостоятельно искать средства защиты.

Приемный покой закрыли спустя час после поступления пострадавших на полигоне. В течение этого времени там были и другие пациенты.

Как сообщила Руссая служба BBC, у врачей сильный стресс, многие находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за сокрытия радиационного заражения пациентов.

Напомним, взрыв в Северодвинске произошел 8 августа. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Источник «Известий» сообщал об испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками». Президент США Дональд Трамп связывал взрыв с тестированием ракеты «Буревестник».