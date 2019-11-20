Врач Трампа опроверг данные о проблемах со здоровьем президента

Доктор президента США Дональда Трампа Шон Конли опроверг информацию о том, что глава государства страдал от боли в груди. Слухи появились после того, как 73-летний лидер неожиданно посетил медицинский центр в Вашингтоне.

В субботу 16 ноября Трамп более часа находился в клинике имени Уолтера Рида. Несмотря на подозрения, у президента не было боли в груди, заявил Конли.

Он не проходил специальные кардиологические и неврологические обследования, передает Newsofbahrain.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что Трамп воспользовался выходным для прохождения медосмотра перед началом 2020 года, который обещает быть очень насыщенным.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил визит Трампа в Москву 9 мая 2020 года.

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