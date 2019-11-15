Путин одобрил визит Трампа в Москву

Приезд американского президента Дональда Трампа в Москву 9 мая 2020 года был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. «Думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в ходе предвыборной кампании был бы правильным», — сказал глава государства.

Президент России отметил, что на данный момент встреча с Трампом не запланирована, но если глава Белого дома приедет, то разговор состоится. Как подчеркнул Путин, подобные встречи зависят от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов, и Москва к такому разговору готова, сообщает ТАСС.

Напомним, президент Чехии Милош Земан на днях сообщил, что в мае 2020 года посетит Москву и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы. Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит парад. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина о посещении праздничного парада по случаю 75-летия Победы.

Также президент России пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина.

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