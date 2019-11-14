Милош Земан приедет на парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что в мае 2020 года посетит Москву и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Заявление Бабиш сделал после встречи с Земаном, на которой обсуждались актуальные вопросы внешней политики страны. Президент и премьер говорили также о перспективах развития национальной атомной энергетики и процессе обсуждения в чешском парламенте предложенного правительством проекта закона о государственном бюджете на предстоящий год, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит парад Победы в Москве. Принять участие в торжествах намерен и американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина о посещении праздничного парада по случаю 75-летия Победы.

Также президент России пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина

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