Врач рассказала о вреде утреннего кофе

Врач рассказала о вреде утреннего кофе

pixabay

Пить кофе по утрам вместо завтрака - плохая привычка. Она может негативно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта.

Поэтому любители ароматного напитка должны сначала убедиться в том, что у них нет проблем с этим органом. По словам гастроэнтеролога Марии Бадалян, употребление кофе особенно может навредить тем, кто страдает желчекаменной болезнью, холециститом или билиарным сладжем.

Также необходимо помнить, что кофе может быть смертельно опасен для людей с повышенным давлением, они могут получить инфаркт или инсульт, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что не только аномальная погода, но и экономический кризис в стране серьезно повлияли на россиян. На стресс они ответили незамедлительно - заели шоколадом и запили кофе.
Кофе и шоколад содержат вещества, которые способствуют выработке серотонина, то есть «гормона счастья».

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