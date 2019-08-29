Россияне заедают экономическую нестабильность шоколадом
Не только аномальная погода, но и экономический кризис в стране серьезно повлияли на россиян. На стресс они ответили незамедлительно - заели шоколадом и запили кофе.
Кофе и шоколад содержат вещества, которые способствуют выработке серотонина, то есть «гормона счастья».
По сравнению с прошлым годом шоколада купили на 3% больше, а бодрящего напитка - на 11%, пишут «Известия».
Эксперты связывают желание поесть сладкого и запить кофе с ожиданием роста цен. Пугает россиян и возможность нового мирового финансового кризиса.
Однако, из-за стресса не стоит забывать о том, что шоколад содержит много жира и углеводов. Налегать на кофе нельзя тем, кто страдает от гипертонии.
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