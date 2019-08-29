Россияне заедают экономическую нестабильность шоколадом

Не только аномальная погода, но и экономический кризис в стране серьезно повлияли на россиян. На стресс они ответили незамедлительно - заели шоколадом и запили кофе.

Кофе и шоколад содержат вещества, которые способствуют выработке серотонина, то есть «гормона счастья».

По сравнению с прошлым годом шоколада купили на 3% больше, а бодрящего напитка - на 11%, пишут «Известия».

Эксперты связывают желание поесть сладкого и запить кофе с ожиданием роста цен. Пугает россиян и возможность нового мирового финансового кризиса.

Однако, из-за стресса не стоит забывать о том, что шоколад содержит много жира и углеводов. Налегать на кофе нельзя тем, кто страдает от гипертонии.