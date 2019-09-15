Врач рассказал о вредоносных для человека белках в томатах

Несмотря на множество минералов и витаминов было выявлено пагубное воздействие томатов на организм человека, заявил кардиолог Стивен Гандрих.

По его словам, помимо ликопена, который уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей, в помидорах содержатся лектины — разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.

В книге «Парадокс растений» Стивен Гандрих поясняет, что при попадании в организм лектины запускают механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.

По мнению врача, употребление томатов может вызывать синдром хронической усталости, сыпь на коже, торможение мозговой деятельности и облысение.

Кардиолог считает этот овощ крайне опасным и советует воздержаться от его употребления, передает «Вечерняя Москва».

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