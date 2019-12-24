Врач Минздрава назвал самый безопасный алкоголь

Белое сухое вино — самый безопасный алкогольный напиток. Допустимо выпить один-два бокала при достаточно серьезной активности.

Об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. Он призвал употреблять вино в умеренных количествах, с паузами.

Абсолютно безвредной дозы спиртного нет, подчеркнул Брюн. Он призвал совмещать распитие алкоголя с танцами или прогулками, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее врачи назвали самый опасный алкогольный напиток.

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