Врач Минздрава назвал самый безопасный алкоголь
Белое сухое вино — самый безопасный алкогольный напиток. Допустимо выпить один-два бокала при достаточно серьезной активности.
Об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. Он призвал употреблять вино в умеренных количествах, с паузами.
Абсолютно безвредной дозы спиртного нет, подчеркнул Брюн. Он призвал совмещать распитие алкоголя с танцами или прогулками, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее врачи назвали самый опасный алкогольный напиток.
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