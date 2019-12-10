Врачи назвали самый вредный алкогольный напиток

Медики назвали алкогольный напиток, который несет смертельную угрозу для организма человека.

Самым опасным алкоголем врачи считают коктейль из спиртного и энергетика, сочетание которых серьезно вредит работе сердца. Оба компонента по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему мощнейшее влияние.

А вот нагрузка от одновременного употребления спиртного и энергетика вызывает серьезные проблемы — например, тахикардию и аритмию.

Регулярное употребление таких коктейлей может привести к летальному исходу из-за останови сердца, сообщает «Пятый канал».

Ранее эксперты расскали о том, как поправить здоровье после праздников.

По словам врача-нарколога Игоря Лазарева, поправить самочувствие и избавиться от похмелья можно с помощью минеральной воды. При этом он отметил, что тот, кто дорожит своим здоровьем, не будет напиваться в Новый год и уж тем более продолжать возлияния в остальные дни.

Одним из главных условий остается употребление напитков одной группы. Лазарев посоветовал не смешивать пиво с водкой или с шампанским.

Также специалисты советуют не сидеть за праздничным столом, а расходовать энергию, полученную с пищей. Нужно побольше двигаться, можно танцевать. Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов назвал лучшим средством от похмелья рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывают алкоголь, пишет «РИА Новости».

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