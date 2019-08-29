Воздушные суда защитят от птиц криками хищников

Более 5 млрд рублей будут выделены на защиту авиалайнеров от птиц вблизи аэропортов. Минтранс задумался над созданием новой системы орнитологической безопасности полетов.

Системы защиты от птиц успешно действуют в США и Канаде. По мнению экспертов, необходимо внедрить в работу приборы, имитирующие крики хищников и звуки пернатых для предупреждения об опасности. Надо также пугать птиц специальными выстрелами, пишут «Известия».

15 августа самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Все находившиеся на борту остались живы, однако 55 пассажиров обратились за медицинской помощью.