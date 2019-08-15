При жесткой посадке самолета в «Жуковском» пострадали 55 человек
После аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в «Жуковском» помощь медиков потребовалась 55 россиянам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Из общего числа обратившихся были 17 детей. Госпитализированы шесть человек, пишет «Интерфакс».
В Минздраве Подмосковья также сообщали о 55 гражданах, обратившихся к медикам на месте. Из них 29 доставили в Раменскую больницу, среди них были 10 детей и беременная женщина. Госпитализировали лишь одну женщину – ее состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, 15 августа самолет вылетел из Москвы в Симферополь. Сразу после вылета он столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя два двигателя. Самолет был вынужден приземлиться – борт посадили на кукурузное поле.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!