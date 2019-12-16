Воздух в Австралии ухудшился до уровня в 11 раз выше опасного

Воздух в Австралии ухудшился до уровня в 11 раз выше опасного

Фото: Pixabay

В результате масштабных пожаров в Австралии уровень загрязнения воздуха стал в 11 раз выше стандартного «опасного». Врачи фиксируют рост числа людей, обратившихся из-за проблем с дыханием.

В объединении служб здравоохранения Climate and Health Alliance сообщили, что дым от пожаров привел к загрязнению воздуха в ряде районов Сиднея и штата Новый Южный Уэльс. Рост обращений с жалобами на дыхание за неделю составил 48% по сравнению со средними показателями за пять лет, пишет «Интерфакс».

За последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. Сейчас более сотни очагов отмечают в Новом Южном Уэльсе. В пожарах погибли шесть человек, выгорели порядка 3 млн га земель.

Крупные пожары вспыхнули в России в начале июля. Из-за них был введен режим ЧС в четырех регионах: в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Огнем охватило 3 млн га леса. Ученые заявили, что на восстановление горевших лесов уйдет целый век.

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