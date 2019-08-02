Восстановление сгоревших лесов в России займет целый век

На восстановление сибирских лесов после пожаров уйдет от 60 до 100 лет. Об этом заявили ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения РАН.

Они пояснили, что на юге Сибири сосна или лиственница вырастают во взрослое дерево за 60-70 лет, но на севере на это потребуется до 100 лет.

«Для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», - признался старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов.

Он также отметил, что если прежде леса горели с интервалом от 20 до 50 лет, а в отдельных районах от 100 до 150 лет, то сейчас из-за изменения климата это происходит с перерывом всего лишь в 5-15 лет, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что скорость распространения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке замедлилась в пять раз.