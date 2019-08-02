Спасатели в пять раз замедлили скорость сибирских пожаров
Прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз. Вместе с тем в Иркутской области, Красноярском крае и ряде районов Якутии продолжают действовать 388 очагов возгорания.
Об этом сообщили в МЧС России. За сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов.
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян констатировал, что незначительная положительная динамика по снижению числа очагов пожаров все-таки есть, пишет ТАСС. Площадь территорий, охваченных огнем, до сих пор составляет более 3 млн гектаров.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился направить военных на тушение огня.
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