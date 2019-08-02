Спасатели в пять раз замедлили скорость сибирских пожаров

Прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз. Вместе с тем в Иркутской области, Красноярском крае и ряде районов Якутии продолжают действовать 388 очагов возгорания.

Об этом сообщили в МЧС России. За сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян констатировал, что незначительная положительная динамика по снижению числа очагов пожаров все-таки есть, пишет ТАСС. Площадь территорий, охваченных огнем, до сих пор составляет более 3 млн гектаров.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился направить военных на тушение огня.