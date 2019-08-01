СК возбудил первое дело о лесных пожарах в Сибири

Следственный комитет России завел уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) из-за бушующих лесных пожаров в Красноярском крае.

Как сообщается на сайте ведомства, фигурантами дела выступают чиновники регионального министерства лесного хозяйства.

По версии следствия, с 22 марта по 1 августа подозреваемые не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимки горящей Сибири с орбиты.

Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Всего, по разным данным, горит около 3 миллионов гектаров. Из всей площади тушат только выборочные участки, общей протяженностью около 80 тысяч гектаров.