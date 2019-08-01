«Роскосмос» показал горящую Сибирь с орбиты

«Роскосмос» опубликовал результаты мониторинга очагов возгорания в Якутии, Бурятии, Иркутской области, а также в Красноярском и Хабаровском краях. На полученных снимках видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.

Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» наблюдал за распространением огня с 25 июля по 1 августа.

Ранее космическое агентство NASA сообщило, что дым от горящих лесов Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

Американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в тушении пожаров Сибири. Президент Путин ответил, что при необходимости Россия воспользуется предложением США.

Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Всего, по разным данным, горит около 3 миллионов гектаров. Из всей площади тушат только выборочные участки, общей протяженностью около 80 тысяч гектаров.