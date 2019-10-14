Войска Сирии вошли на курдскую территорию
Подконтрольные официальному Дамаску войска вошли в город Табка. Сирия планирует защищать курдские формирования от нападения Турции.
Армия президента САР Башара Асада также заняла населенный пункт Телль-Тамр не северо-западе страны, пишет «РБК».
Анкара объявила о начале операции против курдов 9 октября. За эти дни она нанесла авиаудары по населённым пунктам, а также начала наземное наступление. В связи с этим Дамаск принял решение выдвинутся на защиту своих территорий. Там заявили о цели разместить армию на всей границе с Турцией.
В связи с началом турецкой операции Франция и Германия решили остановить экспорт оружия в Анкару и пригрозили дальнейшими санкциями.
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