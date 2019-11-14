Войны в Сирии между США и Россией не будет

Столкновение американских военных с сирийскими или российскими военными в Сирии маловероятно. Это может произойти только в том случае, если сирийцы, россияне решат сами напасть на американцев.

По словам бывшего командующего силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенанта Майкла Нагата, миссия военных Соединенных Штатов по-прежнему заключается в борьбе с ИГ (организация запрещена в РФ).

Сроки пребывания американских военных в Сирии Нагата не назвал, но выразил уверенность в том, что США должны продолжить борьбу с террористами, пишет «Газета.Ру».

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Читайте нас в мобильном приложении