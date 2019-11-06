Трамп одобрил военную миссию по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Согласно новому плану, американские военные будут защищать территории, находящейся под контролем сирийских курдов и простирающейся от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки.

Это решение предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих и вызывает ряд сложных юридических вопросов. Например, смогут ли США наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным объектам.

Также решение о расширении военной миссии перечеркивает сделанные Дональдом Трампом ранее заявления о выводе войск из Сирии, пишут «Известия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты планируют защищать сирийскую нефть от самой Сирии.