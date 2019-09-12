Восстановление Иркутской области обойдется в 40 млрд рублей

На восстановление пострадавших от наводнений территорий Иркутской области потребуется порядка 40 миллиардов рублей. О программе восстановления региона рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, около 78 % средств будет выделено из федерального бюджета, еще 15 % из регионального бюджета, а оставшиеся 7 % покроют внебюджетные источники.

Как уточнил Виталий Мутко, речь идет о 211 объектах социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и ряде других объектов, включая жилье. В общей сложности планируется построить от 100 до 150 домов.

До конца текущего года на восстановление Иркутской области потратят свыше 18 миллиардов рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Наводнение в Иркутской области произошло в начале июля. Спустя месяц регион снова затопило. За это время в области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали более 45 тысяч человек, 25 человек погибли.

После третьего посещения пострадавшего региона президент Владимир Путин пообещал поддержать бизнес и экономику Иркутской области.