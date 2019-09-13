США восстановили военную помощь Украине

Безопасность Украины под контролем. Вашингтон восстановил всю военную помощь Украине.



Как сообщили в администрации президента США, финансовая помощь по линии Госдепартамента и Пентагона восстановлена полностью. Это около $250 млн от военного ведомства.

Еще приблизительно $140 млн будет передано по линии внешнеполитического ведомства.

Как отметили в Вашингтоне, Штаты поддерживают усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, пишет «ТАСС».

Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Американский президент хочет убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом.