США восстановили военную помощь Украине
Безопасность Украины под контролем. Вашингтон восстановил всю военную помощь Украине.
Как сообщили в администрации президента США, финансовая помощь по линии Госдепартамента и Пентагона восстановлена полностью. Это около $250 млн от военного ведомства.
Еще приблизительно $140 млн будет передано по линии внешнеполитического ведомства.
Как отметили в Вашингтоне, Штаты поддерживают усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, пишет «ТАСС».
Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Американский президент хочет убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом.
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