Трамп хочет посчитать военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Американский президент хочет убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом.

Проверку будут проводить помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер. Объем выделенных средств в 2019 году составляет $250 млн, временно деньги будут заморожены.

С 2014 года объем военной помощи Украине года составляет $1,5 млрд, пишет «Комерсантъ».

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву. В Москве неоднократно предупреждали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе.