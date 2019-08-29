Трамп хочет посчитать военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине. Американский президент хочет убедиться в том, что деньги расходуются наилучшим образом.
Проверку будут проводить помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер. Объем выделенных средств в 2019 году составляет $250 млн, временно деньги будут заморожены.
С 2014 года объем военной помощи Украине года составляет $1,5 млрд, пишет «Комерсантъ».
В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву. В Москве неоднократно предупреждали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе.
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