Восстанавливающий напиток из морской травы придумали в России

Сотрудники школы биомедицины Дальневосточного федерального университета разработали уникальный напиток, который богат витаминами и минералами.

Его изготавливают на основе молочной сыворотки с добавлением пектина из морской травы и фруктового сока. Он не только утоляет жажду и голод, но способен восполнить силы организма после занятий спортом или болезни.

Ученые предлагают выпускать напиток со вкусом абрикоса, персика или ананаса. Продукт, разлитый в герметичную асептическую упаковку, сохранит свои полезные свойства более месяца, сообщает «Интерфакс».

Ранее медики назвали алкогольный напиток, который несет смертельную угрозу для организма человека.

Самым опасным алкоголем врачи считают коктейль из спиртного и энергетика, сочетание которых серьезно вредит работе сердца. Оба компонента по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему мощнейшее влияние

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