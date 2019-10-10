Воспитателя уволили из сада за толкование фразы «сажать на кол»

В детскому саду Таганрога за комментарий фразы «посадить на кол» из сказки «Конек-Горбунок» уволили воспитательницу. Женщина пыталась восстановиться на работе через суд, но безуспешно.

Воспитательница Алла Елпашева в феврале читала детям сказку из коррекционной группы. При объяснении встретившегося там словосочетания она рассказала, какие мучения испытывал человек, посаженный на кол.

За это на женщину пожаловались родители. Комиссия посчитала, что Елпашева неоднократно применяла методы психического насилия над детьми, пишет ТАСС. Сотрудницу уволили.

Елпашева обратилась в суд. Фемида отказалась восстановить ее на работу. Решение суда первой инстанции поддержала апелляция.

Ранее сообщалось, что в российском частном саду дети спали на полу и заболели коклюшем.