В российском саду дети спали на полу и заразились коклюшем

В российском саду дети спали на полу и заразились коклюшем

Pixabay

В Перми закрыт частный детский сад, где дети спали на полу и заболели коклюшем. Учреждение опечатали судебные приставы, работа сада приостановлена на месяц.

Такое решение принял суд. Он учел, что сад нарушал санитарно-эпидемиологические требования: в частности, отсутствовала возможность проветривания, дети спали на полу, с малышами не работали врачи.

Проверка сада показала, что некоторые воспитанники учреждения заболели коклюшем, передает телеканал «360». Для исполнения решения суда судебные приставы опечатали дверь, ведущую в помещение сада.

Ранее после падения дерева в детсаду Краснодара умер ребенок.

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Теги:
Места: Россия
События: общество, дети
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