После падения дерева в краснодарском детсаду умер ребенок

После несчастного случая в детском саду № 48 в В Краснодаре скончалась двухлетняя девочка. На нее во время прогулки по площадке упало дерево.

Трагедия произошла утром 9 сентября. От упавшего дерева пострадали двое детей из ясельной группы и воспитательница.

Одна из девочек скончалась от полученных травм.

О состоянии выжившего ребенка и педагога пока ничего неизвестно. Они находятся в больнице.

Сейчас, по информации РИА «Новости», началась доследственная проверка, ее взяли на контроль прокурор края и региональное управление СК России.

Ранее пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой в зарослях кустарника.