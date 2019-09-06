Пропавшую двухлетнюю девочку нашли в кустах под Вологдой
Двухлетнюю девочку, пропавшую два дня назад в селе Красное в Вологодской области, нашли живой. В поисках участвовали спасатели и волонтеры.
Как сообщили следователи, 4 сентября около 11 часов утра мама оставила девочку без присмотра на несколько минут в песочнице, ребенок бесследно исчез.
Взволнованная родительница обратилась с заявлением в полицию. Сразу после этого были организованы поиски пропавшего ребёнка с привлечением волонтёров и водолазной группы.
В итоге ребенка обнаружили в зарослях кустарника в километре от села. Как туда попал ребенок пока неизвестно.
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сейчас девочка находится на обследовании в больнице, пишет РИА Новости.
Ранее «Билайн» создал нейросеть, которая сможет помогать волонтерам «Лизы Алерт» искать пропавших людей.
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