Билайн разработал нейросеть для поиска людей

«Билайн» создал нейросеть, которая сможет помогать волонтерам «Лизы Алерт» искать пропавших людей. «Beeline AI — Поиск людей» будет обрабатывать фотографии местности, где спасательные отряды ведут поиски.

Сейчас отряды делают фотографии с помощью дронов. За один день работы дрон снимает около 2,5 тысяч кадров. «Beeline AI — Поиск людей» позволит волонтерам в 2,5 раза сократить время на сортировку фото, сообщает donnews.ru.

Разработчики заявляют, что в дальнейшем алгоритм научится распознавать нестандартное положение тела человека в пространстве, например сидячее, лежачее или частично покрытое листвой.

Волонтерские отряды получат новую разработку в двух форматах. Первый — это онлайн-сервис с возможностью передавать данные в облачное хранилище. А второй — офлайн-решение, которое будет устанавливаться на компьютер поисковой группы.

«Лиза Алерт» — волонтёрское некоммерческое общественное объединение, с 2010 года занимается поиском пропавших без вести людей. По данным ПСО, за 2018 год поступило 13 996 заявок, из них волонтёры нашли живыми 11 027 человек и погибшими 1519.