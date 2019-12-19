Воспитательница детсада умерла при эвакуации детей

Волна сообщений о минировании прокатилась по образовательным учреждениям регионов в Еврейской АО. Сегодняшняя эвакуация в детском саду Биробиджана №24 омрачилась смертью 73-летней воспитательницы.

После поступившей угрозы воспитатели приступили к эвакуации малышей из здания. По словам очевидцев, воспитательнице стало плохо, когда она выводила детей на улицу. Вызвали скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Медики констатировали смерть, пишет «Regnum».



Ранее сообщалось, что все станции московского метро получили анонимное сообщение с угрозой «минирования».

Для проверки сообщений об угрозах взрыва сотрудники оперативных служб и кинологи выехали также к торговым центрам «Кунцево плаза», «Океания», «Европейский», «Капитолий» и «Принц плаза».

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