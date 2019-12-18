Все станции метро Москвы получили сообщение о минировании
Все станции московского метро получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой «минирования».
Для проверки сообщений об угрозах взрыва сотрудники оперативных служб и кинологи выехали также к торговым центрам «Кунцево плаза», «Океания», «Европейский», «Капитолий» и «Принц плаза».
Также в районные суды Москвы и Санкт-Петербурга поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов.
Очередная волна сообщений о «минировании» в Москве и Санкт-Петербурге началась в конце ноября. С тех пор регулярно приходят сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях судов, метро и других местах скопления людей, пишет «РИА Новости».
Ранее неизвестные сообщили, что главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы заминировано.
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