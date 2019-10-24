ТАСС: неизвестные сообщили о минировании Сбербанка

Неизвестные сообщили, что главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы заминировано.

«В главный офис Сбербанка на улице Вавилова, дом 19, направлены сотрудники экстренных служб, идет проверка сообщения об угрозе взрыва», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника телеканала 360, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным, эвакуация не проводилась.

Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока нет.