ТАСС: неизвестные сообщили о минировании Сбербанка
Неизвестные сообщили, что главное отделение Сбербанка на юго-западе Москвы заминировано.
«В главный офис Сбербанка на улице Вавилова, дом 19, направлены сотрудники экстренных служб, идет проверка сообщения об угрозе взрыва», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации источника телеканала 360, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным, эвакуация не проводилась.
Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока нет.
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