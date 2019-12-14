Восьмилетняя девочка заперла вора в квартире и ушла в музыкалку

В Воркуте восьмилетняя девочка закрыла в квартире своей семьи вора и ушла в музыкальную школу. Мужчина был намерен вынести из дома ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золото, коллекцию юбилейных монет и продукты.

По информации регионального управлении МВД, в одну из дежурных частей города позвонила взволнованная женщина и рассказала полицейским, что у неё дома находится незнакомец.

В ходе разговора выяснилось, что мужчина остановил на улице дочь хозяйки квартиры и сказал ей, что дружит с её мамой. Он попросил ребёнка отвести его к ним домой, чтобы сделать маме сюрприз.

Девочка поверила незнакомцу и привела его домой. Однако ребенку нужно было спешить в музыкальную школу, так что, не долго думая, девочка закрыла мужчину в квартире и пошла по своим делам, параллельно позвонив матери, чтобы рассказать о «сюрпризе».

Группа немедленного реагирования приехала по адресу и задержала злоумышленника, когда тот складывал в пакет технику и ценные вещи. Возможная сумма ущерба составила бы более 37 тысяч рублей.

Вором оказался 26-летний судимый житель Воркуты, пишет «Мел».

Ранее в Омске сосед одного из семейств помог прекратить бесчисленные истязания восьмилетнего мальчика.

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