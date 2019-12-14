В Омске из-за истязаний отчимом ребенку в ноги вросла гречка

В Омске 35-летний мужчина ставил своего восьмилетнего пасынка на колени на гречневую крупу в качестве наказания. В итоге мальчику пришлось делать операцию по удалению вросшей в кожу ног гречки.

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, в отношении программиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы возбуждены дела по статьям об истязании, умышленном причинении вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствие установило, что с апреля по май 2019 года мужчина не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов. Поводом для наказания становилось даже несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки.

«Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне. 11 мая, после очередного такого „воспитания“ мальчик, не выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, после чего сосед сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Мальчик был помещен на стационарное лечение. В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые неоднократно наносили побои ребенку», — говорится в сообщении.

Чтобы иметь контроль за ситуацией, отчим запускал видеосъемку и уходил. Сейчас мужчина арестован, а мать мальчика находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция завела уголовное дело по факту угроз шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Неизвестная женщина в течение длительного времени писала ребенку проклятия и угрожала расправой в социальных сетях.

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