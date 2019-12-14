Полиция завела дело после угроз убийством сыну Плющенко

Полиция завела уголовное дело по факту угроз шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ [угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью]», — цитирует адвоката Александра Карабанова РБК.

Раскрыть подробности родители отказались в интересах следствия.

Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что неизвестная женщина в течение длительного времени писала ребенку проклятия и угрожала расправой в социальных сетях.

Сын Плющенко и Рудковской занимается фигурным катанием и периодически выступает с отцом на ледовых шоу.

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