Восемь судов Москвы эвакуированы из-за угрозы взрыва
Сотрудников и посетителей восьми районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва.
Эвакуация коснулась Гагаринского, Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Хорошевского, Черемушкинского, Тимирязевсого и Таганского районных судов. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что на электронную почту судов поступили сообщения о заложенных в здания взрывных устройствах.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют здания, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге неизвестные сообщают о заложенных бомбах в зданиях судов. Из одного только Черемушкинского суда Москвы эвакуированы более 260 человек.
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