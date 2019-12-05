Восемь судов Москвы эвакуированы из-за угрозы взрыва

Сотрудников и посетителей восьми районных судов Москвы эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва.

Эвакуация коснулась Гагаринского, Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Хорошевского, Черемушкинского, Тимирязевсого и Таганского районных судов. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что на электронную почту судов поступили сообщения о заложенных в здания взрывных устройствах.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют здания, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге неизвестные сообщают о заложенных бомбах в зданиях судов. Из одного только Черемушкинского суда Москвы эвакуированы более 260 человек.

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