Неизвестные второй день грозятся подорвать столичные суды

В Москве и Санкт-Петербурге второй день подряд неизвестные сообщают о заложенных бомбах в зданиях судов. К данному моменту из одного только Черемушкинского суда Москвы эвакуированы более 260 человек.

«Поступило анонимное сообщение о минировании здания Черемушкинского районного суда, 266 человек — посетители и сотрудники — эвакуированы», — сказал собеседник ТАСС.

В настоящий момент здание оцеплено.

Помимо этого, по словам источника агентства, правоохранительные органы проверяют информацию о минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского, а также ТЦ «Новинский пассаж» в центре Москвы.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, эвакуация также проходит в Невском, Выборгском и Приморском судах города.

Отметим, подобные звонки поступили в столичные суди и вчера. Из судов эвакуировали более 400 человек. Санкт-Петербургский городской суд вместе с сообщением о взрывных устройствах получил требование заплатить 120 биткоинов (это 57 миллионов рублей).

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