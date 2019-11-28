Террористы пообещали взорвать суды Москвы и Петербурга

В нескольких судах Москвы и Санкт-Петербурга объявлена массовая эвакуация из-за поступивших сообщений о минировании зданий. В столицах эвакуированы не менее 400 человек.

По последним данным, в Москве людей вывели из Тверского, Мещанского, Басманного, Останкинского, Кузьминского районных судов.

В северной столице заминированы Красногвардейский, Московский, Кировский, Фрунзенский, Пушкинский, Смольнинский суды, а также Западный окружной военный суд и Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Как пишет «Интерфакс», Санкт-Петербургский городской суд вместе с сообщением о взрывных устройствах получил требование заплатить 120 биткоинов (это 57 миллионов рублей).

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