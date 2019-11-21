Воронежский физрук запер детей в раздевалке

В воронежской школе №99 учитель физкультуры запер шестиклассников в раздевалке за опоздание на урок. Дети были взаперти, пока их родители не дозвонились до охранника учреждения.

Как сообщает местное издание «МОЕ! Online» со ссылкой на родителей учеников, школьники просидели в раздевалке около получаса. Детей, которые пытались выбраться из заперти, физрук «запихивал в помещение силой» и приказывал не рассказывать о происходяшем родителям.

Дети не послушались и сообщили о ситуации. В итоге одна из обеспокоенных родительниц сообщила об учительском произволе охраннику, и дети были освобождены.

Издание уточняет, что в его распоряжении есть видеозапись инцидента, однако «родители против публикации» ролика, так как они «опасаются последствий для детей».

Региональное управление Следственного комитета уже начало проверку инцидента.

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