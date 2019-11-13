В лагере «Артек» умерла во сне школьница из Махачкалы
В международном детском лагере «Артек» умерла 15-летняя школьница из Махачкалы. Она легла спать, и утром была обнаружена мертвой.
По факту гибели возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.
Будут опрошены воспитанники и сотрудники лагеря. Назначены судебно-медицинские экпертизы для установления причин трагедии, пишет «Российская газета».
В октябре в «Артеке» умер 12-летний ребенок из Санкт-Петербурга. Мальчика госпитализировали с пневмонией, но спустя несколько часов он скончался.
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