В лагере «Артек» умерла во сне школьница из Махачкалы

В международном детском лагере «Артек» умерла 15-летняя школьница из Махачкалы. Она легла спать, и утром была обнаружена мертвой.

По факту гибели возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

Будут опрошены воспитанники и сотрудники лагеря. Назначены судебно-медицинские экпертизы для установления причин трагедии, пишет «Российская газета».

В октябре в «Артеке» умер 12-летний ребенок из Санкт-Петербурга. Мальчика госпитализировали с пневмонией, но спустя несколько часов он скончался.

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