Отдыхавший в «Артеке» ребенок умер от пневмонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга в международном детском лагере «Артек».

По имеющейся информации ребенок попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом «пневмония». Через несколько часов мальчик скончался.

Уголовное дело было заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Сейчас следователи изъяли документы в лагере и в больнице, и назначили необходимые экспертизы.

СК намерен изучить условия содержания ребенка в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи.

По данным «Интерфакса», ситуация находится личном на контроле министра просвещения России Ольги Васильевой. Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Минпросвещения.