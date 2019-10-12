Отдыхавший в «Артеке» ребенок умер от пневмонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга в международном детском лагере «Артек».
По имеющейся информации ребенок попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом «пневмония». Через несколько часов мальчик скончался.
Уголовное дело было заведено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
Сейчас следователи изъяли документы в лагере и в больнице, и назначили необходимые экспертизы.
СК намерен изучить условия содержания ребенка в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи.
По данным «Интерфакса», ситуация находится личном на контроле министра просвещения России Ольги Васильевой. Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны правительства Санкт-Петербурга и Минпросвещения.
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