Вопрос об отмене ЕГЭ в Кремле не обсуждался

Вопрос отмены единого государственного экзамена не обсуждается, но точки зрения экспертами высказываются.

Отвечая на вопрос журналиста, обсуждался ли вопрос отказа от ЕГЭ или нет, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высказываются разные точки зрения на этот счет, в том числе экспертные. При этом он подчеркнул, что возможность отмены ЕГЭ не обсуждается, пишет РБК.

Единый государственный экзамен с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной — при приеме в вузы.

Большинство россиян считают, что единый государственный экзамен не дает объективной оценки знаний. Это следует из итогов опроса, проведенного общественной палатой РФ об отношении российских граждан к ЕГЭ.