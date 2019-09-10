ЕГЭ не дает объективной оценки знаний

Большинство россиян считают, что единый государственный экзамен не дает объективной оценки знаний. Это следует из итогов опроса, проведенного общественной палатой РФ об отношении российских граждан к ЕГЭ.

Более того, почти половина опрошенных считают, что ЕГЭ приводит, напротив, к снижению качества образования, отмечается в материалах.

Выяснилось, что только 20% россиян считают, что ЕГЭ обеспечивает справедливость при проверке знаний школьников, и только около 30% - что экзамен обеспечивает равенство при поступлении в вузы.

В качестве альтернативы ЕГЭ почти 27% опрошенных россиян называют выпускные экзамены в школах и централизованные вступительные экзамены в вузах, пишет«РИА Новости».

В онлайн-опросе, который проводила комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки с 22 мая по 30 июня, приняли участие 84 466 человек из 85 субъектов РФ.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений - разработчик заданий ЕГЭ - сообщил об изменениях в экзамене в 2020 году. Больше всего нововведений будет при проверке знаний по китайскому языку.

Так, в разделе «Письмо» появится задание на написание личного письма, а в разделе «Чтение» количество вопросов уменьшилось до пяти.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии поменялись правила оценки нескольких заданий. По обществознанию уточнили формулировки ряда вопросов.