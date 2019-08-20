ЕГЭ по нескольким предметам в 2020 году изменится

ЕГЭ по нескольким предметам в 2020 году изменится

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Федеральный институт педагогических измерений - разработчик заданий ЕГЭ - сообщил об изменениях в экзамене в 2020 году. Больше всего нововведений будет при проверке знаний по китайскому языку.

Так, в разделе «Письмо» появится задание на написание личного письма, а в разделе «Чтение» количество вопросов уменьшилось до пяти.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии поменялись правила оценки нескольких заданий. По обществознанию уточнили формулировки ряда вопросов.

Как пишет «Российская газета», не претерпели изменений задания ЕГЭ по математике, химии, биологии, информатике и ИКТ, литературе, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому и испанскому).

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ и ОГЭ могут разрешить искать информацию в интернете.

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Места: Россия
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