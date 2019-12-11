Вопреки протестам во Франции повысили пенсионный возраст

Французский парламент принял решение повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Реформа отменит ряд льгот, которые позволяли выходить на пенсию раньше.

Власти намерены создать во Франции единый режим начисления пенсии. Он будет учитывать средний заработок в течение жизни.

Нововведения должны помочь преодолеть дефицит в пенсионной системе, в противном случае к 2025 году он составит более 7 млрд евро.

После протестов власти согласились смягчить условия реформы. Так, решено повысить возраст выхода на пенсию с 2027 года, а минимальный размер пенсий установить на уровне тысячи евро, пишет агентство Bloomberg.

С 5 декабря во Франции длится общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В них участвуют более 800 тысяч человек в 70 городах.

Ранее в России повысили пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 63 для мужчин. Первоначально власти предлагали поднять пенсионный возраст до 63 для женщин и до 65 для мужчин. Новые сроки выхода на пенсию сократил президент России Владимир Путин.



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