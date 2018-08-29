Владимир Путин сократил сроки выхода на пенсию граждан России
Владимир Путин предложил снизить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет, мужчин – до 65.
По словам президента, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.
Правительство предлагало повысить возраст выхода женщин на пенсию с 55 до 63 лет. Мужчины, в случае принятия законопроекта об изменениях в пенсионной системе, будут выходить на пенсию в 65.
Кроме того, президент предложил уменьшить на три года и стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию — до 37 лет для женщин, а для мужчин — до 42, передает «ТВЦ».
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