Владимир Путин сократил сроки выхода на пенсию граждан России

Владимир Путин предложил снизить возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет, мужчин – до 65.

По словам президента, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин.

Правительство предлагало повысить возраст выхода женщин на пенсию с 55 до 63 лет. Мужчины, в случае принятия законопроекта об изменениях в пенсионной системе, будут выходить на пенсию в 65.

Кроме того, президент предложил уменьшить на три года и стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию — до 37 лет для женщин, а для мужчин — до 42, передает «ТВЦ».