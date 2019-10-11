Вооружившись баллончиком мужчина требовал денег у банка
На Волгоградском проспекте Москвы мужчина попытался ограбить банк с аэрозольным баллончиком. Его задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции.
До приезда силовиков, он угрожал сотрудникам банка баллончиком и требовал выдать ему наличные.
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Уголовное дело в отношении нарушителя пока не возбуждено, сообщает РИА «Новости».
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