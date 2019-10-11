Вооружившись баллончиком мужчина требовал денег у банка

На Волгоградском проспекте Москвы мужчина попытался ограбить банк с аэрозольным баллончиком. Его задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции.

До приезда силовиков, он угрожал сотрудникам банка баллончиком и требовал выдать ему наличные.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Уголовное дело в отношении нарушителя пока не возбуждено, сообщает РИА «Новости».

Ранее на главного редактора российского информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» бросились с ножом в Екатеринбурге.