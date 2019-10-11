«Пропади оно все пропадом!» на журналиста бросились с ножом
На главного редактора российского информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» Александра Кириллова напали с ножом в Екатеринбурге.
Как рассказал журналист в своем Facebook, инцидент произошел 11 октября.
«Со словами „Пропади оно все пропадом“ какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — написал Кириллов.
В комментариях журналист уточнил, что сбил с ног неизвестного. Пока он осматривался на предмет повреждений, нападавший скрылся, так и не ранив Кириллова.
Ранее зарезавшего офицера СК петербуржца отправили в психиатрическую лечебницу.
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