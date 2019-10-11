«Пропади оно все пропадом!» на журналиста бросились с ножом

На главного редактора российского информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» Александра Кириллова напали с ножом в Екатеринбурге.

Как рассказал журналист в своем Facebook, инцидент произошел 11 октября.

«Со словами „Пропади оно все пропадом“ какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — написал Кириллов.

В комментариях журналист уточнил, что сбил с ног неизвестного. Пока он осматривался на предмет повреждений, нападавший скрылся, так и не ранив Кириллова.

Ранее зарезавшего офицера СК петербуржца отправили в психиатрическую лечебницу.