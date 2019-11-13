Неизвестный напал на детей и учительницу на Ставрополье

В ставропольском городе Нефтекумске мужчина, вооружившись ножом, напал на детей и педагога.

Инцидент произошел на детской игровой площадке. Учительница начальных классов Мария Аксакалова возвращалась домой с работы и увидела, как на детской площадке неизвестный запугивал детей ножом. Женщина встала между детьми и злоумышленником, сообщают «Известия».

Прохожие вызвали полицию, мужчину схватили. По данному факту заведено уголовное дело.

Напомним, в октябре в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа мужчина во время тихого часа ворвался в сад и нанес ножевое ранение шестилетнему ребенку. От кровопотери мальчик скончался.

Инцидент произошел в саду «Сказка». 36-летний Денис Поздеев под видом отца зашел в одну из групп во время сна и зарезал ребенка

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